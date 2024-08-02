Омск-Информ
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·Общество

Ограничения будут действовать еще как минимум до 31 октября.
Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение «О внесении изменений в распоряжение губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р». Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом продлили до 31 октября.
Документ также утверждает нового руководителя регионального оперштаба по противодействию распространению коронавируса вместо Владимира Куприянова. Им стал вице-губернатор Алексей Ромахин.
·Общество

Ограничения будут действовать еще как минимум до 31 октября.
Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение «О внесении изменений в распоряжение губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р». Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом продлили до 31 октября.
Документ также утверждает нового руководителя регионального оперштаба по противодействию распространению коронавируса вместо Владимира Куприянова. Им стал вице-губернатор Алексей Ромахин.