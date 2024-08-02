Омск-Информ
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·Общество

На пике она будет средней силы.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня Омск снова накроет магнитная буря. В 18:00 магнитосфера возбудится, к 21:00 это возбуждение достигнет уровня G1 (слабая буря).
К 03:00–06:00 следующего дня буря достигнет уровня G2 (средняя). Закончится она около 12:00.
Отметим, что следующие бури ожидаются в конце августа.
·Общество

На пике она будет средней силы.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня Омск снова накроет магнитная буря. В 18:00 магнитосфера возбудится, к 21:00 это возбуждение достигнет уровня G1 (слабая буря).
К 03:00–06:00 следующего дня буря достигнет уровня G2 (средняя). Закончится она около 12:00.
Отметим, что следующие бури ожидаются в конце августа.