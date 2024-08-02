Омск-Информ
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·Происшествия

Личность погибшего устанавливается. 
Сегодня, 2 августа, около 07:50 стало известно о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом. Предварительно установлено, что 41-летний водитель «Лады Гранты» на улице Завертяева сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сбитый омич, личность которого в сейчас устанавливается, от полученных травм скончался по дороге в больницу.  Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства автоаварии. 
·Происшествия

Личность погибшего устанавливается. 
Сегодня, 2 августа, около 07:50 стало известно о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом. Предварительно установлено, что 41-летний водитель «Лады Гранты» на улице Завертяева сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сбитый омич, личность которого в сейчас устанавливается, от полученных травм скончался по дороге в больницу.  Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства автоаварии. 