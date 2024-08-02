Омск-Информ
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·Происшествия

Парню не исполнилось и 30 лет.
Вчера Омский кадетский военный корпус сообщил о гибели своего выпускника Алексея Ляликова. Парень погиб на СВО.
Ляликов выпустился из кадетского корпуса в 2017 году. После он окончил Новосибирское высшее военное командное училище.
Прощание с Алексеем состоится 5 августа с 11:00 до 12:00 по адресу Орджоникидзе, 289.
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·Происшествия

Парню не исполнилось и 30 лет.
Вчера Омский кадетский военный корпус сообщил о гибели своего выпускника Алексея Ляликова. Парень погиб на СВО.
Ляликов выпустился из кадетского корпуса в 2017 году. После он окончил Новосибирское высшее военное командное училище.
Прощание с Алексеем состоится 5 августа с 11:00 до 12:00 по адресу Орджоникидзе, 289.
1003