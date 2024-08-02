11-летний мальчик ударился и получил тяжелые травмы.

В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 66-летнего водителя КамАЗа, сбившего прицепом школьника. Его обвиняют по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Резонансное ДТП произошло 9 января на улице Индустриальной. Омичка с 11-летним сыном и его младшим братом переходили дорогу и подошли близко к машине. Школьника ударило о прицеп, его увезли в больницу с множественными телесными повреждениями, повлекшими тяжкий вред здоровью.

В ходе допроса 66-летний обвиняемый обрисовал свою картину происшествия. По его словам, когда женщина с детьми вышла на дорогу, он посчитал, что не сможет затормозить, даже если прибегнет к экстренному торможению из-за скользкой дороги. Водитель решил продолжить движение через пешеходный переход, полагая, что проедет без помех. В этот момент мать пострадавшего ребенка посчитала, что водитель их заметил, и начала переходить дорогу.

Вину в совершенном преступлении водитель признал в полном объеме. И даже выразил желание загладить перед потерпевшим и его родителями причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Октябрьский суд Омска для рассмотрения по существу. Водителю грузовика грозит до двух лет тюрьмы.