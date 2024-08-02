Его приятели в этот момент находились на берегу и не сразу осознали, что произошло.

Сотрудники полиции Омского района ведут проверку по факту пропажи 23-летнего жителя поселка Ростовка. Днем 31 июля молодой человек отдыхал с приятелями на берегу котлована. Пока они распивали алкоголь, парень взял надувной матрас и отправился поплавать.

В какой-то момент он исчез из виду, но друзья не поняли, что произошло, и продолжили отдых. Лишь на следующий день, не найдя товарища, они обратились в полицию. Сейчас дно водоема, на берегу которого веселилась компания, обследуют водолазы. Они ищут тело утонувшего.