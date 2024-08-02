Омск-Информ
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·Образование

Как заявил губернатор Виталий Хоценко, к 1 сентября все 674 школы региона должны быть готовы к учебному процессу.

Ровно через месяц, 2 сентября, в Омской области начинается новый учебный год. В регионе стартовала комплексная приемка общеобразовательных учреждений.  Все школы, детские сады и колледжи должны быть готовы к учебному процессу, подчеркнул губернатор Виталий Хоценко.

– Поручил своему заместителю Ивану Кротту лично контролировать ход работы комиссий по приемке образовательных учреждений. Все 674 школы региона, а также детские сады и колледжи должны быть готовы к учебному процессу, – заявил глава региона.

Замечания надзорных органов, которые будут выявляться в процессе приемки школ, Хоценко потребовал оперативно устранять. Особое внимание будет уделено школам северных районов, которые в этом году пострадали от паводка.

·Образование

Как заявил губернатор Виталий Хоценко, к 1 сентября все 674 школы региона должны быть готовы к учебному процессу.

Ровно через месяц, 2 сентября, в Омской области начинается новый учебный год. В регионе стартовала комплексная приемка общеобразовательных учреждений.  Все школы, детские сады и колледжи должны быть готовы к учебному процессу, подчеркнул губернатор Виталий Хоценко.

– Поручил своему заместителю Ивану Кротту лично контролировать ход работы комиссий по приемке образовательных учреждений. Все 674 школы региона, а также детские сады и колледжи должны быть готовы к учебному процессу, – заявил глава региона.

Замечания надзорных органов, которые будут выявляться в процессе приемки школ, Хоценко потребовал оперативно устранять. Особое внимание будет уделено школам северных районов, которые в этом году пострадали от паводка.