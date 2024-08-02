Собака не была привязана и ночью пробралась в соседский сарай, натворив много бед.

Называевский городской суд рассмотрел довольно редкое дело – судились соседи, требовавшие друг от друга компенсаций за гибель домашних животных. В одном случае погибли более 50 кур, во втором – собака породы хаски. Оба события оказались связаны между собой.

В ночь на 2 ноября 2023 года в селе Большепесчанка собака, гулявшая по двору домовладения, проникла в соседский сарай и загрызла 52 курицы породы голошейная. Утром хаски обнаружил отец хозяйки сарая и, ударив опасным предметом, лишил жизни. Мужчина заявил, что оборонялся от животного.

Не сумев решить дело миром, соседи направили иск в суд. Хозяйка кур требовала ущерба от их гибели (33 800 рублей) и упущенную выгоду от недополученных яиц (чуть более 20 тысяч). В свою очередь, владелец собаки заявил иск о возмещении материального ущерба (50 тыс. рублей) и компенсации морального вреда (100 тысяч).

Суд внимательно изучил доводы владельцев погибших животных и частично удовлетворил оба иска. За гибель кур было взыскано 33 800 рублей, а также судебные расходы. Собаку суд оценил всего в 3 тыс. рублей – ее хозяин покупал животное с рук, никаких документов, подтверждающих породу и родословную у него не было. В компенсации морального вреда мужчине отказали.

Обе стороны подали апелляции в Омский областной суд, но эта инстанция оставила без изменения решение Называевского городского суда.