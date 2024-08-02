В пятницу на территории Омской области повсеместно ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град.

Пасмурная погода с кратковременными дождями и температурой воздуха до +28 градусов прогнозируется в Омске на пятницу, 2 августа. Перед Днем города также ожидаются грозы, возможен град.

Согласно данным портала Гисметео, осадки стоит ждать до полудня, сервис Яндекс Погода сообщает о вероятности дождя с грозой в ночь на 3 августа. Обь-Иртышское УГМС прогнозирует повсеместные дожди на территории всего региона.

Относительно погоды на субботу, 3 августа, источники также расходятся. Уточненный прогноз будет обнародован сегодня.