Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Система пожарной безопасности предприятия сработала оперативно. Пострадавших нет.

Сегодня, 1 августа, около 22 часов стало известно о возгорании на территории омского нефтезавода. Его площадь составила 300 кв.м. По предварительной информации, речь идет об установке АВТ-10.

Возгорание оперативно ликвидировано.

- Автоматической системой пожарной безопасности завода зафиксировано возгорание во вспомогательном помещении насосной. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали возгорание, - пояснили в пресс-службе ОНПЗ.

Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме.

·Происшествия

Система пожарной безопасности предприятия сработала оперативно. Пострадавших нет.

Сегодня, 1 августа, около 22 часов стало известно о возгорании на территории омского нефтезавода. Его площадь составила 300 кв.м. По предварительной информации, речь идет об установке АВТ-10.

Возгорание оперативно ликвидировано.

- Автоматической системой пожарной безопасности завода зафиксировано возгорание во вспомогательном помещении насосной. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали возгорание, - пояснили в пресс-службе ОНПЗ.

Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме.