Мужчина ранее уже привлекался к ответственности, но этот опыт его ничему не научил.

В Оконешниковском районе суд вынес приговор местному жителю, который не хотел платить алименты своему несовершеннолетнему ребенку. Согласно судебному приказу, омич должен выплачивать ¼ своего заработка ежемесячно до совершеннолетия ребенка.

В дело уже вмешались судебные приставы, которые собирались взыскать средства принудительно. Но мужчину это не остановило. В результате ему дали 90 часов обязательных работ. Омич отбыл их полностью, но снова не платил за алименты более двух месяцев.

Мужчина не хотел официально устраиваться на работу, оказывать материальную или другую помощь по содержанию ребенка. В результате суд отправил незадачливого отца в колонию строгого режима на 1 год 5 месяцев. Приговор еще не вступил в силу.