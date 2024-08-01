Омская полиция ищет мальчика, который ушел сегодня из дома и назад не вернулся.

Омские полицейские ищут 13-летнего Вениамина Коновалова, который пропал сегодня днем. В полицию обратились родители подростка.

Они рассказали, что около 16:30 мальчик вышел из дома на улице Чернышевского и до сих пор не вернулся. Ранее уже были похожие прецеденты: он уходил из дома.

Пропавший школьник был одет в темно-серую футболку с надписью John Walter, шорты в синюю клетку и серо-синие кроссовки. Сейчас полицейские проверяют места его возможного нахождения.

Сообщить информацию, которая поможет разыскать пропавшего мальчика, нужно по телефонам 112, 102, 79-37-02.