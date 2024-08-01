Полиция объявила в розыск Андрея Черняева.

Омская полиция объявила в розыск 53-летнего Черняева Андрея Викторовича. Мужчина уклоняется от административного надзора.

Сообщается, что он зарегистрирован в деревне Березянке Омского района. На вид разыскиваемому 45–50 лет, у него среднее телосложение, есть сутулость.

У мужчины прямые темные волосы, есть залысины, темные глаза, на подбородке ямочка. В полиции отметили, что у омича есть особая примета – это 7-сантиметровый шрам на теменной области, а также множество татуировок на руках, ногах и спине.

Сообщить информацию о местонахождении Андрея Черняева (или другие данные, которые помогут полицейским поймать мужчину) нужно по телефонам 79-38-02, 79-32-87, 8-908-315-36-44 или 102.