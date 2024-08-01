Омск-Информ
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·Спорт

Команда поздравила семью с рождением сына.

Сегодня, 1 августа, хоккейный клуб «Авангард» сообщил о пополнении в семье 26-летнего нападающего команды Михаила Беляева. Супруга хоккеиста Виктория родила мальчика ростом 53 сантиметра и весом 3800 граммов. Наследника назвали Александром.

 – Добро пожаловать в нашу большую семью! – говорится в сообщении.

Фанаты команды уже поздравили семейство с пополнением.

Михаил Беляев играет за «Авангард» в сезоне 2023/24. Ранее 6 сезонов он выступал за ярославский «Локомотив». С момента перехода в омский клуб нападающий сыграл в 47 матчах, забив 5 шайб. С ним подписали контракт еще на два сезона.

·Спорт

Команда поздравила семью с рождением сына.

Сегодня, 1 августа, хоккейный клуб «Авангард» сообщил о пополнении в семье 26-летнего нападающего команды Михаила Беляева. Супруга хоккеиста Виктория родила мальчика ростом 53 сантиметра и весом 3800 граммов. Наследника назвали Александром.

 – Добро пожаловать в нашу большую семью! – говорится в сообщении.

Фанаты команды уже поздравили семейство с пополнением.

Михаил Беляев играет за «Авангард» в сезоне 2023/24. Ранее 6 сезонов он выступал за ярославский «Локомотив». С момента перехода в омский клуб нападающий сыграл в 47 матчах, забив 5 шайб. С ним подписали контракт еще на два сезона.