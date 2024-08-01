Начальная цена участка составила 32,7 млн рублей.

Под Омском, в селе Троицком, выставили на продажу земельный участок площадью более 6 га для среднеэтажной застройки. По данным сайта «Торги России», его оценили в 32,7 млн рублей.

Отметим, что участок с кадастровым номером 55:20:220302:4886 принадлежит обанкротившейся компании «РоКАС». Там располагается объект незавершенного строительства, именуемый «строением 30» в жилом комплексе «Ясная Поляна». Предполагалось, что это будет пятиэтажный дом на 177 квартир. Его должны были достроить во втором квартале 2021 года.

Напомним, руководил фирмой «РоКАС» депутат Законодательного собрания Омской области Хабулда Шушубаев. В 2018 году его осудили за обман 300 дольщиков и отправили в колонию общего режима на 4,5 года. В 2020 году он вышел по УДО.