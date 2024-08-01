Погода в регионе испортится в пятницу и не улучшится в субботу.
Завтра и послезавтра в Омской области вновь ожидается ухудшение погоды. По прогнозу синоптиков, 2 и 3 августа в регионе пройдут ливни и грозы, а порывы ветра усилятся до 15–20 м/с. Также возможен град.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – отметили в мэрии.
При возникновении чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодой, жителей Омска просят обращаться в МЧС: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, или в единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.