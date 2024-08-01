Способность дышать мужчине вернули хирурги, но ему все равно придется еще долго лечиться.

Омич Михаил долгое время страдал от осиплости голоса, но к врачу записался, только когда ему стало трудно дышать и поднялась температура. Он пришел на прием к хирургу в поликлинику, откуда его сразу направили в отделение оториноларингологии клиники РЖД-Медицина. Врачи обнаружили у Михаила опухоль, которая перекрывала дыхательные пути.

– Екатерина Пахмурная, заведующая отделением оториноларингологии, отмечает, что опухоли гортани коварны, так как могут полностью перекрыть дыхательные пути в любой момент. Часто размер опухоли не имеет значения, и многие пациенты даже не подозревают о своей онкологии до этого момента. Еще несколько часов – и мужчина мог бы задохнуться, – сообщили в пресс-службе клиники РЖД-Медицина.

Омича, у которого к тому же началось воспаление, прооперировали в тот же день. Теперь он может дышать, но ему все еще предстоит долгое лечение.