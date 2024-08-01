Омск-Информ
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·Общество

Способность дышать мужчине вернули хирурги, но ему все равно придется еще долго лечиться.
Омич Михаил долгое время страдал от осиплости голоса, но к врачу записался, только когда ему стало трудно дышать и поднялась температура. Он пришел на прием к хирургу в поликлинику, откуда его сразу направили в отделение оториноларингологии клиники РЖД-Медицина. Врачи обнаружили у Михаила опухоль, которая перекрывала дыхательные пути.
Екатерина Пахмурная, заведующая отделением оториноларингологии, отмечает, что опухоли гортани коварны, так как могут полностью перекрыть дыхательные пути в любой момент. Часто размер опухоли не имеет значения, и многие пациенты даже не подозревают о своей онкологии до этого момента. Еще несколько часов – и мужчина мог бы задохнуться, – сообщили в пресс-службе клиники РЖД-Медицина.
Омича, у которого к тому же началось воспаление, прооперировали в тот же день. Теперь он может дышать, но ему все еще предстоит долгое лечение.
·Общество

Способность дышать мужчине вернули хирурги, но ему все равно придется еще долго лечиться.
Омич Михаил долгое время страдал от осиплости голоса, но к врачу записался, только когда ему стало трудно дышать и поднялась температура. Он пришел на прием к хирургу в поликлинику, откуда его сразу направили в отделение оториноларингологии клиники РЖД-Медицина. Врачи обнаружили у Михаила опухоль, которая перекрывала дыхательные пути.
Екатерина Пахмурная, заведующая отделением оториноларингологии, отмечает, что опухоли гортани коварны, так как могут полностью перекрыть дыхательные пути в любой момент. Часто размер опухоли не имеет значения, и многие пациенты даже не подозревают о своей онкологии до этого момента. Еще несколько часов – и мужчина мог бы задохнуться, – сообщили в пресс-службе клиники РЖД-Медицина.
Омича, у которого к тому же началось воспаление, прооперировали в тот же день. Теперь он может дышать, но ему все еще предстоит долгое лечение.