Омск-Информ
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·Общество

По данным Гидрометцентра, дождей пройдет меньше, чем в июле.
Гидрометцентр России опубликовал приблизительный прогноз погоды на август. По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха в Омске будет на 1,2 градуса выше нормы. Осадков выпадет только 75 % от месячной нормы.
Отметим, что сегодня температура будет повышаться до +32 градусов. Местами по региону ожидаются кратковременные дожди. Завтра воздух также прогреется до +27...+32. Местами возможен дождь с грозой.
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·Общество

По данным Гидрометцентра, дождей пройдет меньше, чем в июле.
Гидрометцентр России опубликовал приблизительный прогноз погоды на август. По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха в Омске будет на 1,2 градуса выше нормы. Осадков выпадет только 75 % от месячной нормы.
Отметим, что сегодня температура будет повышаться до +32 градусов. Местами по региону ожидаются кратковременные дожди. Завтра воздух также прогреется до +27...+32. Местами возможен дождь с грозой.
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