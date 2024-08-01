Инцидент произошел утром в Кировском округе.

Сегодня утром на улице Степанца в Омске погибла собака породы хаски. Как сообщают очевидцы в соцсетях, хозяева заперли пса на открытом балконе в жару и ушли. Он долго скулил и в конце-концов спрыгнул с 6-го этажа. Травмы, которые пес получил при падении, оказались смертельными.

– На месте работают сотрудники полиции, опрашивают свидетелей, – сообщают омичи.

Как сообщили «Омск-информу» в полиции, собака долго скулила, соседи пытались выяснить, откуда доносятся звуки, и выяснили, но спасти пса не удалось. Он прыгнул на глазах одной из жительниц дома. Полицейские проводят проверку, устанавливают владельцев собаки. Известно, что квартиру они снимали.