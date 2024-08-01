Они будут отправляться от остановок «Библиотека им. А.С. Пушкина» и «Госпиталь».
После празднования Дня города омичей развезут по домам на 40 городских автобусах и троллейбусах. Транспорт к 21:30 подадут к остановкам «Библиотека им. А. С. Пушкина» и «Госпиталь».
«Библиотека им. А. С. Пушкина»:
- троллейбус № 3 до Чкаловского поселка;
- два троллейбуса № 2 до завода им. Попова;
- два троллейбуса № 4 до железнодорожного вокзала;
- автобус № 23 до Чкаловского поселка;
- автобус № 63 до МСЧ-9;
- автобуса № 33 до улицы 3-й Железнодорожной;
- автобус № 64 до поселка Дальнего;
- два автобуса № 95 до улицы Гашека;
- два автобуса № 69 до ПО «Иртыш»;
- автобус № 46 до СНТ «Заря-2»;
- автобус № 17 до до поселка Новостройка;
- автобус № 125 до мкрн «Входной»;
- автобус № 45 до мкрн Ясная Поляна;
- автобус № 119 до мкрн Осташково;
- автобус № 78 до поселка Биофабрика.
«Госпиталь»:
- три троллейбуса № 7 до Солнечного поселка;
- два троллейбуса № 4 до поселка Ермак;
- два автобуса № 24 до поселка Солнечного;
- два автобуса № 78 до поселка Солнечного;
- автобус № 25 до мкрна Новоалександровского;
- автобус № 69 до улицы Стрельникова;
- автобус № 33 до улицы Бархатовой;
- автобус № 110 до улицы Бархатовой;
- два автобуса № 45 до мкрна Амурский-2;
- автобус № 94 до мкрна Загородного;
- автобус № 79 до улицы Бархатовой;
- автобус № 23 до улицы Ватутина (12-й микрорайон);
- автобус № 83 до улицы Стрельникова;
- автобус № 46 до остановки «Облепиховая».
Оплата проезда – по городскому тарифу.