Он начнется с домашней серии игр.

ХК «Авангард» опубликовал календарь нового сезона. Матчи «ястребов» начнутся на омской «G-Drive Арене».

Первая игра планируется в среду, 4 сентября, против «Сибири». В пятницу, 6 сентября, «Авангард» выйдет на лед против «Нефтехимика». В понедельник, 9 сентября, соперником «ястребов» будет «Ак Барс», а в среду 11 сентября – «Амур».

В сентябре «Авангард» также сыграет в Новосибирске и Уфе. Потом вернется в Омск, чтобы провести матч против «Автомобилиста». После этого «ястребов» снова ожидают выездная серия – Санкт-Петербург, Ярославль, Челябинск.

В последний день сентября с матча против «Сибири» у «Авангарда» вновь начнется домашняя серия.