Лидер партии Алексей Нечаев рассказал о полугодовых итогах работы депутатов и о проектах «Новых людей», которые улучшают жизнь в Омской области.

Накануне Госдума РФ закончила весеннюю сессию на мысли, что в стране нет лишних денег. По словам лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, миф, что государство все даст, рассыпается на глазах. Но политики, которые сидят в парламенте уже не первый созыв, живут так, будто ничего не изменилось. Вносят популистские законы, а Госдума сидит до ночи и их отклоняет.

Алексей Нечаев уверен: пришло время готовить сильных людей, которые будут рассчитывать на самих себя. А «не поколение снежинок, неспособное завязать шнурки». Для этого партия «Новые люди» развивает сразу несколько бесплатных проектов по всей стране, в том числе в Омской области.

Крупный проект «Я в деле» – это бесплатная программа, которая позволяет за несколько месяцев обучиться азам предпринимательства. Программа объединила 235 тысяч студентов и старшеклассников со всей страны. Выпускники подготовили 11 тысяч проектов, многие из которых стали успешными бизнесами.

– С каждым сезоном качество проектов растет. Они становятся технологичнее, но при этом сохраняют социальную направленность. Видно, что студентам важно не только получать прибыль от предпринимательства, но и приносить конкретную пользу, – отметил Алексей Нечаев.

Второй проект «Новых людей» – бесплатное обучение работе с нейросетями и искусственным интеллектом. По словам наставников, «Нейростарт» помог тысячам людей улучшить свои результаты в учебе и работе.

Еще один проект партии помогает беречь здоровье с рождения, а не надеяться только на врачей. «Новое здоровое поколение» включает несколько направлений, в том числе бесплатную раздачу витамина D. До конца года его получат 260 тысяч детей до трех лет. Дефицит этого витамина у большинства людей в России, но детям он нужен особенно, чтобы с первых дней жизни укрепить иммунитет. Получить витамин бесплатно можно на сайте детский-иммунитет.рф.

Кроме того, «Новые люди» подготовили онлайн-курс с советами для мам, которые восстанавливаются после родов. Это более 80 уроков, основанных на доказательной медицине.

– Сейчас молодая мама ищет советы по здоровью в интернете. Но там полно псевдоэкспертов, которые скорее вредят, а не помогают. Поэтому мы привлекли ученых, акушеров и педиатров. Они подробно расписали, как сберечь физическое здоровье и избежать послеродовой депрессии, – поясняет Алексей Нечаев.

Также партия «Новые люди» создала зоозащитное движение «Мы в ответе за них», проект по защите жертв навязчивого преследования «Сталкингу.нет» и курсы по самозащите женщин «Бить надо первой». Подробнее о них можно узнать на сайте партии.