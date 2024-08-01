Сожители в очередной раз поссорились, и мужчина решил напугать спутницу жизни. Шутку она не оценила.

В Любинском районе Омской области мировой суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, который обвинялся в угрозе убийством своей сожительнице. Женщина сейчас ждет очередного ребенка, но ее спутника это не остановило.

Находясь на вахте, мужчина на протяжении трех дней слал женщине текстовые и голосовые сообщения с угрозой убийством, а следом заказал в ритуальном агентстве деревянный гроб, венок, надгробный крест с табличкой, содержащей даты ее рождения и предполагаемой смерти.

– После доставки данных предметов потерпевшая обратилась в полицию. У женщины имелись основания опасаться осуществления этих угроз, в связи с чем она с детьми находилась под государственной защитой, – сообщили в прокуратуре.

«Шутнику» грозил реальный тюремный срок, но суд нашел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, публичные извинения, а также наличие на иждивении мужчины шестерых (!) детей. Поскольку сожители примирились, а скоро женщине рожать, суд приговорил мужчину к 1 году принудительных работ.