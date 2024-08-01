В Сибирском банке Сбера подсчитали, что за год сотрудники инкассации перевезли более 550 тонн денежных средств, это примерно 19 вагонов пассажирского поезда.

Сегодня, в день инкассатора, в Сибирском банке Сбера подсчитали, что за год сотрудники этой службы перевезли более 550 тонн денежных средств. Для того чтобы перевести такую массу, самому крупному грузовому самолету, перевозящему детали для МКС, потребовалось бы делать два рейса. Не справился бы за один заход и самый крупный в мире самосвал – БелАЗ. А еще это примерно 19 пассажирских вагонов. Это даже больше, чем в поездах дальнего следования на Транссибирской магистрали.

– Поздравляю с праздником профессионалов своего дела – инкассаторов Сбера, круглосуточно обеспечивающих сохранность денежных средств наших клиентов, и выражаю благодарность за труд! – поприветствовал сотрудников председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Приводятся и другие интересные факты: при весе примерно в 1 грамм самыми тяжелыми оказались бумажные купюры, совокупный вес которых составил 307 тонн. Самой популярной и часто перевозимой стала банкнота в 1000 рублей – их сибирские инкассаторы перевезли более 85 миллионов экземпляров. Среди монет самой популярной оказался 1 рубль. Их было перевезено более 21 миллиона штук общим весом в 68 тонн.

Самыми невостребованными стали монеты в 5 копеек и 50 копеек – за год их перевезли всего 21 килограмм совокупно.