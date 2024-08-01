В суде доказано, что незаконный бизнес сельчанина развернулся на два района.

Таврический районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении 26 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 чч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических веществ).

Судом установлено, что в марте нынешнего года сельчанин через мессенджеры нашел способ подзаработать на распространении наркотиков. По договоренности получал от «поставщиков» оптовые партии запрещенных веществ, которые размещал в тайники-закладки на территории Черлакского и Муромцевского районов Омской области с целью дальнейшей реализации розничным покупателям. Однако сельчанина поймала полиция, изъяв у него 100 граммов наркотиков.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а изъятое наркотическое средство постановил уничтожить.