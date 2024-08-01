Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Чрезвычайно теплая погода установится в четверг. 

В четверг, 1 августа, омские синоптики констатировали возвращение в регион жаркой погоды. По их данным, ночью ожидается до +14...+19 градусов, днем +27...+32 градусов. Ветер южный, местами дожди и грозы.

В пятницу, 2 августа, в Омской области сохранится тропическая жара, до +32. В ближайшие дни характер погоды не изменится. 

·Общество

Чрезвычайно теплая погода установится в четверг. 

В четверг, 1 августа, омские синоптики констатировали возвращение в регион жаркой погоды. По их данным, ночью ожидается до +14...+19 градусов, днем +27...+32 градусов. Ветер южный, местами дожди и грозы.

В пятницу, 2 августа, в Омской области сохранится тропическая жара, до +32. В ближайшие дни характер погоды не изменится. 