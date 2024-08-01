Врач-отоларинголог, доктор медицинских наук Константин Добрецов дал рекомендации по оздоровительному досугу. Речь идет о детях, но это применимо и ко взрослым.

Врач-отоларинголог, доктор медицинских наук Константин Добрецов рассказал, какой период времени должен длиться оздоровительный отдых. Особенно это актуально летом, когда много тепла и солнца, к тому же это пора отпусков и детских каникул.

Специалист считает, что отдыхать нужно три недели.

– Три недели – оптимальная продолжительность оздоровительного отдыха – как для детей, так и для взрослых. За это время организм успевает акклиматизироваться, отдохнуть, а если есть возможность бальнеологического лечения – пройти полный курс процедур, – цитирует Добрецова aif.ru. – Смена климата – всегда стресс для организма и удар по иммунной системе. Даже у здоровых детей акклиматизация занимает от двух дней до недели. Поэтому если мы хотим повысить иммунитет за счет моря и солнца, то отдых должен быть не меньше 7 дней.

Однако и короткая поездка полезнее, чем ее отсутствие. Положительные эмоции и впечатления способствуют выработке гормонов, которые «перезагружают» эндокринную систему, тесно связанную с иммунитетом. Врач рекомендует морской отдых, однако и дачный досуг ничем не хуже. Главное, забыть о проблемах и сосредоточиться на себе.