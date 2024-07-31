Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Омича Юрия Деревягина назначили на пост в полиции Приморского края.

Полковника полиции Юрия Деревягина назначили на пост заместителя начальника полиции УМВД России по Приморскому краю. Соответствующий приказ подписал глава УМВД Приморья, генерал-лейтенант полиции Александр Табакаев.

Юрий Деревягин родился в Омской области, окончил Барнаульский юридический институт МВД России. Затем работал участковым в «Приобском» отделении полиции Бийска, оперуполномоченным уголовного розыска в Алтайском крае, первым заместителем начальника отдела в районном отделе полиции по Майминскому району Республики Алтай.

С 2014 по 2016 год руководил отделом «Турочакский» Республики Алтай, после чего до 2024 года работал в Сосногорске и Республике Коми замначальника и начальника отделов полиции. У омича есть медали «За доблесть в службе», «За отличие в службе» трех степеней и другие ведомственные награды.

·Политика

Омича Юрия Деревягина назначили на пост в полиции Приморского края.

Полковника полиции Юрия Деревягина назначили на пост заместителя начальника полиции УМВД России по Приморскому краю. Соответствующий приказ подписал глава УМВД Приморья, генерал-лейтенант полиции Александр Табакаев.

Юрий Деревягин родился в Омской области, окончил Барнаульский юридический институт МВД России. Затем работал участковым в «Приобском» отделении полиции Бийска, оперуполномоченным уголовного розыска в Алтайском крае, первым заместителем начальника отдела в районном отделе полиции по Майминскому району Республики Алтай.

С 2014 по 2016 год руководил отделом «Турочакский» Республики Алтай, после чего до 2024 года работал в Сосногорске и Республике Коми замначальника и начальника отделов полиции. У омича есть медали «За доблесть в службе», «За отличие в службе» трех степеней и другие ведомственные награды.