Сергей Самойлов пропал на рыбалке в 2021 году.

Омская полиция объявила в розыск пропавшего без вести 46-летнего Самойлова Сергея Геннадьевича. Мужчина пропал в октябре 2021 года, когда был на рыбалке на острове возле села Усть-Заостровка Омского района. Он перестал выходить на связь. До сих пор местонахождение мужчины неизвестно.

Пропавшему мужчине на вид 40–45 лет, рост 180 см. У него спортивное телосложение, темные короткие волосы, лобная залысина и голубые глаза. В день пропажи на нем была влагозащитная ветровка, камуфлированный костюм и серые утепленные брюки.

Если у вас есть информация, которая поможет установить местонахождение Сергея Самойлова, сообщите об этом по телефонам 79-38-02, 79-32-87 или 102.