Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Октябрьском округе.
Сегодня около 13:10 на Космическом проспекте около остановки «Почта» 45-летний омич на автомобиле Honda сбил 12-летнего мальчика. По предварительным данным полиции, ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте.
Мальчик получил травмы. Ему понадобилась медицинская помощь.
Сотрудники продолжают разбираться в обстоятельсвах и причинах происшествия. Родителей просят как можно чаще беседовать с детьми о правилах дорожного движения.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Октябрьском округе.
Сегодня около 13:10 на Космическом проспекте около остановки «Почта» 45-летний омич на автомобиле Honda сбил 12-летнего мальчика. По предварительным данным полиции, ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте.
Мальчик получил травмы. Ему понадобилась медицинская помощь.
Сотрудники продолжают разбираться в обстоятельсвах и причинах происшествия. Родителей просят как можно чаще беседовать с детьми о правилах дорожного движения.