Машина перейдет в собственность государства.

Кировский районный суд вынес приговор 38-летнему омичу за неоднократное пьяное вождение. Его решили наказать, отправив на 300 часов обязательных работ, лишив водительских прав на 2,5 года, а также конфисковав семейный автомобиль Volkswagen Passat, которым омич владел вместе с супругой.

Как сообщили в полиции, в апреле омич, уже лишенный прав за пьяное вождение, вновь выпил и сел за руль. На улице 22-го Декабря он проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке, не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем и микроавтобусом. Последний от удара выехал на полосу встречного движения, где врезался еще в одну машину.

Решение вступило в законную силу.