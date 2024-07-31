Родитель уклонялся от содержания и уплаты алиментов своему отпрыску. И объявился, когда дошло до «смертных» денег.

Исилькульский городской суд Омской области рассмотрел иск матери погибшего солдата о лишении бывшего мужа прав на получение выплат. Эти средства поступили на родительские счета в связи с гибелью сына в ходе специальной военной операции.

Мать бойца пояснила, что с 2005 года на протяжении шести лет бывший супруг никак финансово не поддерживал отпрыска. Не платил алименты и не развивал сына, не интересуясь его судьбой. Экс-муж в суде возражал, что отпрыск общался с ним, но тайно.

Однако суд встал на сторону матери, заслушав многочисленные показания свидетелей, что папа ребенка не объявлялся аккурат до назначения «посмертных» выплат. Воспитывала сына одна мама, а с отцом контакт отсутствовал.

На основании представленных доказательств суд признал, что сельчанин не имеет никаких прав на выплаты. Решение не вступило в законную силу и теоретически может быть оспорено.