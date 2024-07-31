На борьбу с огнем в Центральном округе сотрудникам МЧС понадобился час.

Сегодня на складе на улице Лескова в Омске произошел пожар. Как сообщили в МЧС, сообщение поступило в 10:21.

До приезда спасателей из здания эвакуировались 10 человек. На разведку и тушение помещений отправились пять звеньев газодымозащитников. Всего на месте работали 30 сотрудников МЧС. Пожар потушили в 13:49.

Площадь пожара составила 300 кв. м. Спасателям удалось не допустить распространение огня. В происшествии никто не пострадал.