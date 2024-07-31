Синоптики также прогнозируют град и ветер.

По данным Обь-Иртышского УГМС, август в Омской области начнется с дождей и гроз. Днем 1 августа будет +27...+32 градуса. Скорость ветра будет достигать 8–13 м/c.

В пятницу, 2 августа, жара сохранится, а ветер усилится до 15–20 м/с. Местами также пройдут небольшие дожди, град и грозы.

В субботу, когда в Омске планируется праздновать День города, температура опустится до +22...+27 градусов. Местами пройдет сильный дождь с грозой и градом. Порывы ветра также могут достигать 15–20 м/с.

По данным открытых интернет-источников, дожди в Омске ожидаются в первой половине дня.