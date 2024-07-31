Омск-Информ
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·Происшествия

Он нанес неприятелю смертельный удар ножом в грудь.
Следователи направили в суд уголовное дело об убийстве, которое произошло 4 июня в поселке Северо-Любинский Любинского района Омской области. В преступлении обвиняют 54-летнего местного жителя.
По данным следствия, пьяный мужчина пришел в дом, где проводила время с друзьями его жена, поссорился с ней и ударил ножом 48-летнего хозяина дома. Раненый скончался на месте происшествия.
– О произошедшем в полицию сообщила родственница потерпевшего, которой о случившемся рассказала знакомая погибшего, ставшая очевидцем преступления, – сообщили в Следственном комитете.
Нападавшего поймали и заключили под стражу. Он признался, что совершил преступление из ревности.
·Происшествия

Он нанес неприятелю смертельный удар ножом в грудь.
Следователи направили в суд уголовное дело об убийстве, которое произошло 4 июня в поселке Северо-Любинский Любинского района Омской области. В преступлении обвиняют 54-летнего местного жителя.
По данным следствия, пьяный мужчина пришел в дом, где проводила время с друзьями его жена, поссорился с ней и ударил ножом 48-летнего хозяина дома. Раненый скончался на месте происшествия.
– О произошедшем в полицию сообщила родственница потерпевшего, которой о случившемся рассказала знакомая погибшего, ставшая очевидцем преступления, – сообщили в Следственном комитете.
Нападавшего поймали и заключили под стражу. Он признался, что совершил преступление из ревности.