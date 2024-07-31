Омск-Информ
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·Общество

Омичам будут возвращать до 1000 рублей в месяц.
Омские чиновники подписали соглашение с АО «Национальная система платежных карт» об увеличении кэшбека при пополнении транспортных карт. С 1 августа тем, кто пополняет «Омку» через систему быстрых платежей (СБП), будут возвращать не 5 %, а 20 % от суммы, но не более 1000 рублей в месяц.
Напомним, акция продлится до конца сентября 2024 года. Как сообщили в мэрии, никаких дополнительных действий и регистраций пользователям карт производить не нужно.
·Общество

Омичам будут возвращать до 1000 рублей в месяц.
Омские чиновники подписали соглашение с АО «Национальная система платежных карт» об увеличении кэшбека при пополнении транспортных карт. С 1 августа тем, кто пополняет «Омку» через систему быстрых платежей (СБП), будут возвращать не 5 %, а 20 % от суммы, но не более 1000 рублей в месяц.
Напомним, акция продлится до конца сентября 2024 года. Как сообщили в мэрии, никаких дополнительных действий и регистраций пользователям карт производить не нужно.