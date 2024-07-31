Омск-Информ
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·Происшествия

Жителей просят не переходить по ссылкам и не участвовать в таких голосованиях.
Министерство региональной безопасности предупредило омичей о новых мошенниках. Преступники рассылают в мессенджере WhatsApp сообщения с просьбой принять участие в голосовании.
– Привет, можешь тут за Аню проголосовать, пожалуйста? Это дочь моих знакомых. У них в художественной школе конкурс проходит, годовой грант престижного обучения на кону. 4 голоса не хватает до победы, – говорится в тексте сообщения.
При попытке проголосовать омичей просят пройти авторизацию через WhatsApp. Так преступники получают доступ к аккаунту в мессенджер, чтобы потом использовать его в своих целях.
·Происшествия

Жителей просят не переходить по ссылкам и не участвовать в таких голосованиях.
Министерство региональной безопасности предупредило омичей о новых мошенниках. Преступники рассылают в мессенджере WhatsApp сообщения с просьбой принять участие в голосовании.
– Привет, можешь тут за Аню проголосовать, пожалуйста? Это дочь моих знакомых. У них в художественной школе конкурс проходит, годовой грант престижного обучения на кону. 4 голоса не хватает до победы, – говорится в тексте сообщения.
При попытке проголосовать омичей просят пройти авторизацию через WhatsApp. Так преступники получают доступ к аккаунту в мессенджер, чтобы потом использовать его в своих целях.