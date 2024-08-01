Выпускник СибАДИ Сергей Плиско в настоящее время руководит омской проектно-строительной фирмой ООО «Проект Строй».

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» – открытый конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. В 2024 году в конкурсе участвовали более 18 тысяч человек (18 434) из 73 регионов России. Больше всего участников было из Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ЯНАО, Краснодарского края и Омской области. Только 150 человек вышли в финал – среди них омич Сергей Плиско.

В 2002 году Плиско окончил с отличием Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию по специальности «промышленное и гражданское строительство», получив квалификацию «инженер». Свой трудовой путь начал мастером на строительном участке. За добросовестный труд получил повышение до начальника строительного участка. В 2006 г. перешел в проектную группу, где по карьерной лестнице поднялся до главного инженера-конструктора. В 2014 г. стал учредителем проектно-строительной фирмы ООО «Проект Строй». Проектно-строительный конгломерат позволяет минимизировать ошибки при разработке проектной документации и внести нужные уточнения для строителей, снизить конфликтные ситуации между строителями и проектировщиками.

В 2020 году Сергей поступил в магистратуру Томского архитектурно-строительного университета, где под руководством кандидата технических наук, профессора кафедры строительной механики строительного факультета ТГАСУ Анатолия Малиновского написал несколько статей, докладов и участвовал в конференциях. В 2021 году был награжден дипломом II степени за доклад, написанный на тему «Анализ расчетных схем консольной части здания культурно-развлекательного комплекса, расположенного в г. Омске, с целью определения наиболее эффективного варианта проектирования», представленный на 67-й университетской научно-технической конференции студентов и молодых ученых.

В 2022 году Сергей Плиско опубликовал статью «Анализ совместной работы комбинированного плитно-свайного фундамента». В этом же году в 2022 году совместно с Неймарк Галиной (аспирантом кафедры металлических и деревянных конструкций Томского архитектурно-строительного факультета). Участвовал в X Международной студенческой научной конференции, проходившей в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы (Республика Беларусь) с докладом на тему «Анализ теплового воздействия здания административно-бытового комплекса на сборном фундаменте на грунтовое основание с использованием программного комплекса FROST 3D UNIVERSAL. По итогам X Международной студенческой научной конференции Сергей и Галина были награждены дипломом победителя конкурса научных статей.

В 2022 году Плиско окончил с отличием магистратуру ТГАСУ по международной специальности «Современные технологии проектирования и строительства зданий и сооружений» (международный диплом).

– Я стараюсь идти в ногу со временем и постоянно развиваюсь сам и мотивирую своих сотрудников для получения новых знаний, умений и навыков. Для финала конкурса я подготовил проект на тему «Дисциплина и контроль в строительной отрасли». Тема актуальна и дает хорошие перспективы для взращивания более ответственного и дисциплинированного поколоения строителей, – сообшил Сергей Плиско.

Добавим, что конкурс «Лидеры строительной отрасли» проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов. По итогам конкурса формируется кадровый резерв управленцев отрасли, создание экспертных рабочих групп устойчивого развития отрасли.

В очном финале примут участие представители более 10 зарубежных стран: Китай, Мьянма, Иран, ЮАР, Турция, Белоруссия, Казахстан, Монголия, Куба, ОАЭ и другие. Финал конкурса включает в себя групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, форсайт-сессии с участием ключевых лиц стройотрасли РФ и торжественное награждение победителей IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли», который в этом году традиционно пройдет в преддверии Дня строителя, с 8 по 11 августа, в городе-герое Волгограде в «Волгоград-Арене».