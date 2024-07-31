К сервису Сбера для мгновенного получения чаевых подключились уже более четырехсот ресторанов в регионах присутствия Сибирского банка.

Сбер продолжает внедрять возможности безналичной оплаты в Сибири. Одна из новинок – сервис для мгновенного получения чаевых. По данным аналитиков, к нему подключились уже более четырехсот ресторанов в регионах присутствия Сибирского банка.

Подробнее о сервисе представители Сбера рассказали предпринимателям из гастрономического сообщества на летнем фестивале для рестораторов со всей России «Дача», который прошел в Новосибирске и где представители крупных торговых сетей и ресторанов делились новинками и решениями.

– Безналичные решения от Сбера упрощают технологии эквайринга для бизнеса и помогают людям получать персонализированные услуги. Мы рады, что все больше наших партнеров подключается к новому сервису СберЧаевые, – отметил председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

За последний месяц клиенты ресторанов перевели на карты официантов в общей сложности 25 млн рублей. Чаще всего сервисом пользовались в Красноярске, где объем переводов составил 8 млн рублей. В Новосибирске довольные клиенты отблагодарили официантов на 6 млн рублей в течение месяца.

Сервис СберЧаевые, кроме представителей гастрономической индустрии, доступен бьюти-мастерам, курьерам, водителям и фитнес-тренерам, а также ряду других отраслевых специалистов сферы услуг. Процедура прозрачна и проста – работодатель создает общий профиль для участников своей команды, его работники привязывают свои карты, на которые и получают чаевые.

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