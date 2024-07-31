Он испугался, что преступники оформляют на него кредиты, и бросился выполнять все инструкции незнакомца.

Мошенники обманули 33-летнего моториста нефтегазовой компании. Как сообщили в полиции, мужчина потерял 1 428 000 рублей.

Сначала омичу позвонил якобы специалист сотовой связи, который сообщил, что нужно продлить договор об оказании услуг. Моторист продиктовал звонившему паспортные данные. На следующий день мужчине позвонил якобы сотрудник портала госуслуг и сообщил о взломе личного кабинета и оформлении кредитов на его имя на 1,8 млн рублей.

Потом с омичом по видеосвязи связался якобы сотрудник ФСБ, который, предъявив служебное удостоверение, стал объяснять, как избежать ущерба от действий мошенников. Для этого омич должен сам взять кредиты и перевести деньги на «безопасный счет». Лжесотрудник ФСБ также пригрозил омичу уголовной ответственностью за разглашение информации.

Следуя инструкциям, моторист за один день оформил три кредита на общую сумму 1 428 000 рублей. Обналичив деньги, он перевел их на счета преступников.

Омич понял, что его обманули, только после беседы со знакомыми. Тогда он обратился в полицию. Преступников пока не нашли.