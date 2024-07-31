Речь идет о безлимитных проездных для граждан и школьников, а также «Омках» на 30 и 60 поездок.

На сайте омской мэрии опубликовано постановление об утверждении новых тарифов на электронные проездные в муниципальном транспорте. С 1 июля стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях увеличилась на 10 рублей, соответственно, проездные также подорожали.

Безлимитный проездной для граждан на один месяц теперь стоит 2940 рублей (ранее – 2100 рублей), на полмесяца, соответственно, 1470 рублей. Безлимитные проездные для школьников также существенно подорожали и теперь стоят 1 300 (на месяц) и 650 рублей (на полмесяца).

Проездной на 30 поездок, стоивший ранее 750 рублей, теперь продается за 1050 рублей. За 60 поездок придется отдать 2100 рублей (до этого – 1500 рублей).