Омск-Информ
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·Общество

Днем 31 июля прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Но в целом ожидается жаркая погода.

Последний день июля готовит омичам погодный сюрприз. Согласно прогнозу синоптиков, 31 июля ожидается до +28 градусов. Столь теплая и даже жаркая погода будет сопровождаться облаками. Днем ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Согласно данным портала Гисметео, сильный дождь (около 2 мм осадков) может пойти в районе 18 часов. Другой популярный сервис, Яндекс Погода, осадков не обещает, сообщая лишь о пасмурной погоде весь день.

В течение дня будет дуть юго-западный ветер скоростью 7–12 м/с, атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Аналогичная погода прогнозируется и на начало августа.

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·Общество

Днем 31 июля прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Но в целом ожидается жаркая погода.

Последний день июля готовит омичам погодный сюрприз. Согласно прогнозу синоптиков, 31 июля ожидается до +28 градусов. Столь теплая и даже жаркая погода будет сопровождаться облаками. Днем ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Согласно данным портала Гисметео, сильный дождь (около 2 мм осадков) может пойти в районе 18 часов. Другой популярный сервис, Яндекс Погода, осадков не обещает, сообщая лишь о пасмурной погоде весь день.

В течение дня будет дуть юго-западный ветер скоростью 7–12 м/с, атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Аналогичная погода прогнозируется и на начало августа.

1061