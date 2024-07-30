Мужчина имел заболевание, о котором вовремя не сообщил, поэтому его призывали в армию.

Омский призывник обратился в суд с иском к военному комиссариату Называевска и Называевского района. Мужчина заявил, что его призвали на службу весной 2024 года.

Но омич не согласился с таким решением и потребовал, чтобы ему провели контрольное медицинское обследование. Во время призывной кампании мужчина указывал на то, что он ограниченно годен к военной службе, потому что у него есть заболевание, которое попадает под определение категории «В».

– Считаем, что заключение о категории годности к военной службе вынесено с грубыми нарушениями законодательства, решение призывной комиссии также является незаконным и подлежит отмене, – сообщили в Называевском городском суде Омской области.

Суд посчитал, что истец сам не сообщил вовремя о своем заболевании, поэтому суд не нашел нарушений прав, свобод и интересов омича. В удовлетворении иска омичу отказали, решение еще не вступило в силу.