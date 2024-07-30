Роспотребнадзор выявил целую кучу нарушений.

В Омской области суд рассмотрел несколько административных дел, которые завели на администрации Антоновского и Смирновского сельских поселений. Региональный Роспотребнадзор нашел нарушения во время проверок.

Представители ведомства выявили серьезные проблемы с водой. В частности, никто не контролировал качество и безопасность питьевой воды из скважин, а также не было заключений СанПина на их использование. Кроме того, территория скважины не огорожена, а в Смирновском сельском поселении она находится на краю населенного пункта.

Также проверка установила, что качество воды из сети центрального водоснабжения не соответствует гигиеническим нормам. Она мутная в три раза больше нормы, окисляемость воды в 4 раза превышает норму, а концентрация железа в ней в 6,5 раза больше нормы.

Суд оштрафовал администрации поселений на 20 тыс рублей. Решения суда еще не вступили в силу.