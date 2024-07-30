Парню грозит 5 лет колонии за то, что он ввел в заблуждение экстренные службы.

В Калачинский городской суд Омской области поступило уголовное дело местного 9-классника. Парня обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации, повлекшем тяжкие последствия.

Как сообщили в пресс-службе суда, во время урока парень позвонил на номер «112» и сообщил о захвате заложников в школе, создавая опасность гибели людей, в том числе детей. Это сообщение полицейские восприняли как реальное, приняли необходимые меры, но информация о захвате заложников не подтвердилась.

Теперь школьнику грозит лишение свободы сроком до 5 лет.