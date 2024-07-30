Специально к городскому празднику омский водоканал подготовил познавательно-игровую программу в сквере имени Дзержинского.

Ко Дню города омский водоканал подготовил познавательно-игровую программу, которая пройдет 3 августа с 12 до 19 часов в сквере имени Дзержинского.

Всех желающих ждут «Уроки чистой воды», на которых можно узнать интересные факты о воде и процессе ее очистки. Участники познакомятся с настоящими героями нашего города и сыграют в «Профессиональную интуицию». Для тех, кто хочет проверить свои знания в области правильной утилизации отходов, проведут игру «ЭкоБиатлон».

В течение всего дня желающие смогут познакомиться с новым видом спорта — корнхолом. Это игра, в которой участники по очереди бросают небольшие мешочки, стараясь попасть в отверстие в приподнятой под определенным углом доске. Проверить свою меткость в турнирах, которые пройдут в индивидуальном и командном зачетах (два человека), можно будет в 14 и 17 часов соответственно.

Сотрудники омского водоканала также подготовили для горожан необычную фотозону, где каждый сможет на несколько минут стать лицом местной достопримечательности – памятника слесарю-сантехнику «Степанычу».

Приходите на праздник в сквер имени Дзержинского, чтобы насладиться насыщенной программой, получить приятные подарки и провести время с отличным настроением! Присоединяйтесь к нашей дружной, большой семье!

С подробной программой можно познакомиться в официальных аккаунтах омского водоканала в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».