Новое место для кофеманов: в Омске открывается «Станция кофейная» в соседнем помещении с рестораном «Станция сады», в офисном здании на улице Жукова, 21.

Завтра, 31 июля, в Омске команда, уже известная по проекту ресторана «Станция сады», открывает в соседнем помещении новое лаконичное заведение – «Станция кофейная». Из названия понятно, что это кофейня. Концепция та же: метрополитена омичи так и не дождались, зато появились «станции» с вкусными едой и напитками.

В новой кофейне каждый найдет что-то по душе! В этом уютном заведении предлагают кофе классику и авторский, «не кофе», витаминные чаи, в летний сезон – охлаждающие напитки и лимонады — все это порадует даже самых требовательных ценителей вкуса. Также в меню присутствуют смузи и молочные коктейли, которые идеально подойдут для освежающего перекуса в течение дня.

Профессионалы тщательно подошли к разработке карты кофе и других напитков.

– Мы работаем с компанией «ТД Бристот», которая поставляет нам премиальный итальянский кофе всемирно известного бренда Bristot. Это гармоничная сбалансированная смесь: 75 % арабики, 25 % робусты, во вкусе напитка присутствуют нотки грецкого ореха, шоколада и сандалового дерева, – рассказала генеральный директор ООО «Печка» Наталья Загородняя. – А для приготовления витаминного чая используем продукцию Nordic Tea.

Уточним, что основой для витаминных напитков служит замороженный фруктово-ягодно-травяной чай на палочке. В меню пока три вида инновационного отечественного продукта: чаи «клюква-бадьян-апельсин», «апельсин-лемонграсс-клубника», «облепиха с розмарином». Технология позволяет сохранить не только вкус и аромат всех ингредиентов, но и их полезные свойства.

Каждый напиток из меню по-своему интересен и достоин того, чтобы его продегустировать! Но посетителям новой кофейни обязательно стоит попробовать и разнообразную выпечку, и другие блюда: пироги, фаршированные блинчики, сырники с вареньем, сэндвичи. Сюда стоит заглянуть и за десертами – брауни и чизкейками.

«Станция кофейная» – то место, куда стоит заскочить перед началом рабочего дня. На завтрак можно насладиться напитками и аппетитным угощением, чтобы зарядиться энергией на весь день. Либо сделать это позднее, во время небольшой передышки в работе.

Добавим, что первым посетителям кофейни раздадут карточки, позволяющие получать в качестве подарка каждый десятый напиток в подарок.

Часы работы новой кофейни – с 8 до 17 часов по будням. В последний час, с 16-00 – на всю витрину будет действовать 50-процентная скидка.

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