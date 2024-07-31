В августе на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» пройдет масштабный музыкальный фестиваль со свободным входом.

На территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» 10 августа пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Шум Катуни».

На главной сцене прозвучат известные хиты русских и зарубежных музыкантов в исполнении кавер-групп, а также авторские композиции. На музыкальном празднике специальными гостями станут: рок-группа «Комната Культуры», чей хит «Поезда» слушают по всей стране, музыкант и амбассадор гитарной лирики CHEBANOV, а также московская инди-рок-группа «Сироткин», чьи саундтреки звучат в популярных сериалах и фильмах.

Помимо музыки, гости фестиваля смогут принять участие в спортивных и творческих активностях, приобрести изделия на ярмарке от местных ремесленников, посетить интересные экскурсии и продемонстрировать свой вокальный талант в караоке.

Для семей с детьми организаторы запланировали несколько тематических площадок, где маленькие гости смогут весело провести время.

На фестивале «Шум Катуни» будет работать гастрономическая зона, где все желающие смогут насладиться вкусными блюдами и разнообразными закусками из местных продуктов. Так, гастроботаник и шеф-повар кафе «Укроп и гренка» Константин Михеев представит необычный десерт с добавлением чаги, а шеф-повар Андрей Мытник, представлявший Алтайский край на международной выставке-форуме «Россия», угостит блюдами сибирской кухни. Там же можно будет освежиться прохладными коктейлями, наслаждаясь музыкой от зажигательного диджея.

Начало: 14.00. Место проведения: «Бирюзовая Катунь». Вход свободный!

АНО «Алтайтурцентр». ИНН 2225223458. Реклама. 0+