Число туристов, путешествующих по «Золотому кольцу России» и «Серебряному ожерелью России», выросло на десятки процентов.

Этим летом россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние русские города. К примеру, число посетителей городов «Золотого кольца России» выросло на 22 % по сравнению с июнем 2023 года, а «Серебряного ожерелья России» – на 20 %. Как свидетельствует совместная аналитика МегаФона и Корпорации Туризм.РФ, лидером роста по числу поездок стал Суздаль, празднующий в этом году 1000-летие.

Маршрут «Золотого кольца» привлекает туристов уникальными памятниками истории и культуры Северо-Восточной Руси. Традиционно в него входят восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

В июне больше всего туристов привлек Владимир, популярность которого в сравнении с прошлым летом выросла почти на 30 %. В топ-3 городов «Золотого кольца» по турпотоку также вошли Сергиев Посад (+23 %) и Ярославль (+19 %).

Наивысший темп роста демонстрирует Суздаль – число туристов, посетивших этот город в июне, увеличилось на 53 %. Это также самый популярный малый туристический город страны. Основной прирост в городах «Золотого кольца» происходит за счет гостей из столицы. Так, в Суздаль поток москвичей вырос на 48 % по сравнению с прошлым годом, а в Ростов Великий – на 26 %.

На фоне увеличения турпотока растет и потребление интернет-трафика в этих городах. В июне 2024 года туристы «Золотого кольца» потратили на 83 % больше гигабайт, чем годом ранее. В то же время голосовой трафик вырос на 9 %, при этом самый «говорящий» город – Иваново: на город невест приходится 23 % от всего голосового трафика туристов этого маршрута.

Еще один популярный у россиян туристический маршрут – «Серебряное ожерелье», объединяющее 11 регионов северо-запада России. Этот маршрут охватывает исторические города и населенные пункты, в которых сохранились культурные и природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За исключением Санкт-Петербурга, больше всего туристов среди городов «Серебряного ожерелья» привлекли Калининград (+26 % год к году), Вологда (+19 %) и Великий Новгород (+11 %).

При этом в Калининграде увеличение туристического трафика происходит за счет роста популярности города в целом по стране, прирост турпотока из Москвы здесь составил всего 7 %. Для сравнения: в июне 2024 года в Калининград приехало в два раза больше жителей Казани, чем ранее, а трафик гостей из Ставрополья увеличился на 83 % по сравнению с июнем прошлого года.

В то же время туристический интернет-трафик в городах «Серебряного ожерелья» в сравнении с прошлым летом вырос на 95 %, а голосовой – на 20 %. По обоим показателям среди городов данного маршрута лидирует Калининград.

На посещаемость точек притяжения «Серебряного ожерелья» сильно влияют погодные условия и климат. Лучшее время для путешествий по этому маршруту – летние месяцы, пик посещений приходится на август, в ноябре количество туристов сокращается на 28 % по сравнению с августом, а в декабре – на 26 %.

Среди городов «Золотого кольца» наибольшей популярностью у сибиряков этим летом пользовались Владимир, Сергиев Посад и Ярославль, в котором абоненты «прокачали» четверть от общего объема интернет-данных. Также они активно путешествовали по городам «Серебряного ожерелья». В списке предпочтений – Калининград (36 % от общего количества туристов), Выборг (11 %), Мурманск (8 %), Вологда (7 %) и Великий Новгород (6 %). Еще одной точкой притяжения у жителей сибирских регионов стал Санкт-Петербург и близлежащие к нему исторические локации – Петергоф, Пушкин, Сестрорецк, Кронштадт.

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