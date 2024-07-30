Омск-Информ
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·Происшествия

На место приехали пожарные, они потушили пламя, но спасти транспорт не удалось.
Вчера около 18:00 в Кировском округе Омска произошел пожар. Вспыхнул и полностью сгорел мотоскутер, припаркованный у магазина. 
Как сообщили в МЧС, прохожие увидели пламя и вызвали пожарных. Приехав, спасатели ликвидировали возгорание за одну минуту, однако скутер пострадал настолько, что восстановлению не подлежит.
Угрозы распространения огня не было. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.
·Происшествия

На место приехали пожарные, они потушили пламя, но спасти транспорт не удалось.
Вчера около 18:00 в Кировском округе Омска произошел пожар. Вспыхнул и полностью сгорел мотоскутер, припаркованный у магазина. 
Как сообщили в МЧС, прохожие увидели пламя и вызвали пожарных. Приехав, спасатели ликвидировали возгорание за одну минуту, однако скутер пострадал настолько, что восстановлению не подлежит.
Угрозы распространения огня не было. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.